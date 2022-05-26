انخفاض أسعار الأسماك في الأسواق المصرية.. البلطي بـ35 جنيها

شهدت مؤخرًا الأسواق المحلية المصرية، انخفاضًا ملحوظًا في أسعار الأسماك الطازجة، وذلك في جميع محافظات الجمهورية، بعد الارتفاع الكبير الذي سجلته أسعار الأسماك منذ منتصف شهر رمضان وحتى الأسبوع الماضى.

وخلال جولتها في عدد من الأسواق، للاطلاع على أسعار الأسماك اليوم الخميس، رصدت «الوطن» انخفاضًا واضحًا في الأسعار، لعدد مختلف من أنواع الأسماك التي تشهد إقبالًا دائمًا ومستمرًا من المواطنين.

وفي إطار الخدمات التي تقدمها «الوطن» بشكل مستمر لقرائها ومتابعيها، نرصد من خلال السطور التالية، أسعار الأسماك في الأسواق اليوم.

أسعار الأسماك في الأسواق

- سعر سمك البلطي يتراوح ما بين 35 و40 جنيهًا للكيلو.

- سعر سمك المكرونة الصغيرة يتراوح بين 45 و55 جنيهًا للكيلو.

- سعر سمك المكرونة السويسي الكبيرة يتراوح بين 60 و110 جنيهات للكيلو.

- سعر سمك الثعابين البلدي يتراوح ما بين 100 و120 جنيهًا للكيلو.

- سعر سمك البوري يترواح بين 65 و70 جنيهًا للكيلو.

- سعر كيلو الجمبري، يختلف حسب الحجم بين صغير ووسط وكبير، وتبدأ أسعاره من 90 - 120-140-160-180- 250 جنيهًا للكيلو.

- سعر كيلو الجمبري الجامبو يتراوح ما بين 300 و400 جنيه للكيلو.

- سعر كيلو الكابوريا، أيضًا يُحدد حسب الحجم ما بين صغير ووسط وكبير 40-60-80-100 جنيه.

- سعر كيلو سمك السبيط يتراوح بين 100 و170 جنيهًا للكيلو.

- سعر كيلو الفيلية البلطي يتراوح بين 80 و120 جنيهًا للكيلو.

- قشر بياض بلدي، سجل الكيلو بين 80 و100 جنيه.

- سمك السردين، يختلف سعره حسب الحجم ويبدأ من 20-30 حتى 45 جنيهًا للكيلو.

حركة بيع وشراء الأسماك شهدت انتعاشة

يُذكر أن حركة بيع وشراء السمك قد شهدت انتعاشة كبيرة بعد انتهاء شهر رمضان، بسبب الأسعار المرتفعة في ذلك الحين، نظرًا لصعوبة استخراج الأسماك من المياه خلال شهر طوبة وأواخر الشتاء، بالإضافة إلى أن وجبات الأسماك ليست مفضلة كثيرًا على موائد الإفطار خلال شهر رمضان، لهذا بدأ الانتعاش في أسواق الأسماك خلال فترة العيد وحتى الآن خاصة بعد انخفاض الأسعار، وذلك بناء على تصريحات سابقة، من عبده عثمان نائب رئيس شعبة الأسماك بغرفة القاهرة لـ«الوطن».