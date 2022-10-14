المملكة المتحدة تخصص 10 ملايين جنيه إسترليني إضافية لمساعدة باكستان

أعلنت المملكة المتحدة، اليوم، عن تخصيص 10 ملايين جنيه إسترليني إضافية من المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة لجهود الإغاثة من الفيضانات في باكستان، وبذلك يصل إجمالي مساهمة البلاد إلى 26.5 مليون جنيه إسترليني، بحسب ما ذكرته صحيفة «داون»، الباكستانية.

ومن إجمالي المساعدات المقدمة من المملكة المتحدة، تم تخصيص 21.5 مليون جنيه إسترليني لجهود الإغاثة في المناطق الأكثر تضرراً من الفيضانات، وسيذهب المبلغ المتبقي وقدره 5 ملايين جنيه إسترليني مباشرةً إلى نداء لجنة الطوارئ في حالات الفيضانات في باكستان.

اللورد أحمد يناقش الاستجابة للأزمة الإنسانية

وصل وزير الدولة البريطاني لجنوب آسيا، اللورد طارق أحمد من ويمبلدون، اليوم إلى باكستان في زيارة للمناطق المتضررة من الفيضانات، ووفقًا لبيان صحفي للسفارة البريطانية، فإنه سيلتقي برئيس الوزراء شهباز شريف، ووزير الخارجية بيلاوال بوتو زرداري، ونظراء حكوميين، كما سيتحدث مع وكالات الإغاثة الممولة من المملكة المتحدة لمناقشة الاستجابة للأزمة الإنسانية والتعافي طويل الأجل للبلاد وخاصة السند.

وبحسب البيان، سيتم إنفاق 10 ملايين جنيه إسترليني إضافية على الاحتياجات العاجلة المنقذة للحياة مثل توفير المأوى والمياه والصرف الصحي للوقاية من الأمراض التي تنقلها المياه ومعالجة انتشار الأمراض المنقولة بالمياه وتحسين الوصول إلى المياه النظيفة، موضحًا أن الأموال ستركز على دعم الأشخاص الذين ما زالوا نازحين والعائدين إلى أراضيهم من خلال المساعدة في إعادة إنشاء إمدادات المياه المجتمعية.

94% من البضائع دون رسوم جمركية

وأضاف اللورد «أحمد» أننا نعمل ليلًا ونهارًا مع باكستان، وشركائنا الدوليين يعملون لضمان وصول المساعدات البريطانية إلى المناطق الأكثر تضررًا، كما تعهد بأن المملكة المتحدة ستدعم التعافي الاقتصادي لباكستان وقدرتها على الصمود في مواجهة الكوارث المناخية المستقبلية.

وأشار إلى أن ذلك سيساعد في مخطط التجارة في البلدان النامية الجديد في المملكة المتحدة من أجل تنمية التجارة من خلال منح 94% من البضائع المصدرة من باكستان إلى المملكة المتحدة بدون رسوم جمركية.