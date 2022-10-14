سعر الذهب اليوم في مصر 2022 داخل محال الصاغة

أعلنت محال الصاغة سعر الذهب اليوم في مصر 2022 من بينها عيار 21، بعد أن شهد المعدن الأصفر تذبذبًا في الأسعار خلال الأيام الماضية، إذ سجل آخر هبوط في السوق المحلية بمقدار 6 جنيهات وهو ما دفع المستثمرين في الملاذ الأمن ترقب حركة البيع والشراء.

وكشف العاملون في محال الصاغة أن سعر الذهب اليوم في مصر 2022 قد يختلف من محل لآخر، إذ سجل عيار 24 للبيع نحو 1275 جنيها والشراء نحو 1282 جنيها، وعيار 22 سجل نحو 1169 جنيها للبيع وللشراء 1175 جنيها.

سعر الذهب اليوم في مصر 2022

وسجل سعر الذهب عيار 21 الآن 1116 جنيها للبيع، وللشراء 1122 جنيها، وعيار 18 نحو 957 جنيها للبيع وللشراء 962 جنيها، وعيار 14 بيع بـ 744 جنيها و748 جنيها للشراء، وعيار 12 بيع بسعر 638 جنيها و641 جنيها للشراء، وسجلت الأونصة 39,666 جنيها للبيع أما الشراء فسجلت نحو 39,879 جنيها.

سعر الجنية الذهب اليوم الجمعة

واستقر سعر الجنيه الذهب اليوم في محال الصاغة عند نحو 8,928 جنيها للبيع والشراء 8,976 جنيها، وكيلو الذهب سجل نحو 1,275,429 جنيها للبيع أما الشراء فسجل نحو 1,282,286 جنيها.

سعر الذهب اليوم في أسواق المال

واختلفت أسعار الذهب اليوم في أسواق المال عن المعروضة في محال الصاغة، إذ سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 1,055 جنيهًا بما يعادل 53.71 دولار أمريكي، وعيار 22 سجل نحو 967.34 جنيه بما يعادل 49.24 دولار أمريكي، وعيار 21 سجل 923.38 جنيه بما يعادل 47.00 دولار أمريكي.

اسعار الذهب عيار 18

وعن أسعار الذهب عيار 18 اليوم في أسواق المال فسجل نحو 791.46 جنيه ما يعادل 40.28 دولار أمريكي، وأسعار أوقية الذهب سجل نحو 32,819 جنيه ما يعادل 1,670 دولار أمريكي، وسعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة سجل نحو 375.98 دولار أمريكي ما يعادل بالمصري 7,387 جنيه.