بعد الغلق الكلي لميدان «ماجدة» في أكتوبر لمدة عام.. اعرف التحويلات المرورية

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن بعض غلق كلي لميدان ماجدة في مدينة 6 أكتوبر بالجيزة، وتحويلات مرورية ترتبت عليها بداية من صباح اليوم الجمعة وتستمر لمدة عام كامل، بسبب تنفيذ أعمال إنشائية تتعلق بمشروع المونوريل بمحطة «الحصري»، لذا تستعرض «الوطن» تفاصيل التحويلات المرورية الكاملة.

سبب التحويلات المرورية.. غلق ميدان ماجدة

أعلنت الإدارة العامة للمرور في بيانها الرسمي أن سبب التحويلات المرورية هو تنفيذ أعمال إنشائية متعلقة بمشروع المونوريل في محطة «الحصري» وتحديداً في ميدان ماجدة، خلال المحور المركزي الموازي في مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار مشروع المونوريل خط 6 أكتوبر، والذي يبدأ من محطة «وادي النيل» في المهندسين وحتى المدينة الصناعية في مدينة 6 أكتوبر.

وهو ما يلزم غلق كلي لميدان ماجدة وذلك أمام حركة المرور، وتحديداً لمن هو متجه من ميدان «ماجدة» إلى ميدان «سيتي سكيب»، وأيضاً لمن هو قادم من ميدان «سيتي سكيب» إلى ميدان «ماجدة».

مدة غلق ميدان ماجدة

وكشفت الإدارة العامة للمرور أن مدة غلق ميدان ماجدة تستمر على مدار 12 شهراً أي عام كامل بدأ منذ صباح اليوم الجمعة، وحتى يوم الأحد الموافق 15 من شهر أكتوبر من العام المقبل 2023.

تفاصيل التحويلات المرورية الجديدة

- لمن هو قادم من ناحية نادي 6 أكتوبر وأيضاً امتداد محور26 يوليو ويرغب في السير في اتجاه ميدان «سيتي سكيب»، يجب عليه الدخول يميناً في شارع التحرير وذلك «قبل موقع الغلق مباشرة»، ثم يجب استكمال السير في شارع التحرير حتى الوصول إلى ميدان 17، ثم عليه الدوران في اتجاه اليسار في ميدان 17، في اتجاه شارع 17، ووصولاً حتى «المحور المركزي الموازي»، وذلك بعد تجاوز منطقة الأعمال، ثم أخيراً الدخول يميناً في اتجاه ميدان «سيتي سكيب».

- لمن هو قادم من ميدان «سيتي سكيب» ويرغب في السير باتجاه ميدان «الحصري»، يجب عليه الدخول يميناً في شارع «كمبوند السرايا»، وذلك قبل موقع الغلق بمسافة 150 متر، ثم عليه الدخول يساراً في اتجاه شارع خلف مكتبة «جامعة 6 أكتوبر»، ثم بعدها استكمال السير في شارع خلف مكتبة الجامعة، ووصولاً إلى ميدان الحصري.