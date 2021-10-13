مكرم في يوم الفتاة: لدينا 8 وزيرات و163 نائبة برلمانية ونعيش في أزهى العصور

تقلدت الفتاة لجين محمد، منصب وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للفتاة واستمرارًا للتقليد الذي بدأ في عام 2016 بدعوة قادة العالم الفتيات والشابات لتولي مناصبهن لمدة يوم واحد، ضمن مبادرة «فتيات في أدوار قيادية».

وتهدف مبادرة «فتيات في أدوار قيادية» تقديم الدعم للفتيات ومساندتهن، من أجل تمكينهن للقيام بأدوار قيادية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على واقع حياتهن أو يمكن أن تلهم خططهن المستقبلية.

وزيرة الهجرة تطلع لجين على الملفات التي تعمل عليها الوزارة

وحرصت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين، على استقبال لجين محمد، وتبادلت معها الأدوار، واطلعت على الملفات التي تعمل عليها وزارة الهجرة، وكيفية الإعداد للبرامج والمبادرات التي تنفذها الوزارة والتواصل مع المصريين بالخارج.

كما أجابت الوزيرة، على الاستفسارات التي وجهتها «لجين» بشأن إظهار دور الوزارة واستراتيجيتها في رعاية المصريين بالخارج وكيفية التواصل معهم وسلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع» وبرامج الشباب المصري بالخارج من أبناء الجيلين الثاني الثالث من المصريين بالخارج، بالإضافة إلى المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» للتوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية، وجهود مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج «ميدسي».

مكرم: نحن نعيش في أزهى عصور المرأة فهناك 8 وزيرات و163 نائبة برلمانية

ووجهت وزيرة الهجرة، عدة نصائح للفتاة «لجين»، قائلة: «لابد أن يكون لديك ثقة بالنفس لأنها أحد المفاتيح الهامة للوصول إلى الأهداف، وإن لم تحققي ما تريدينه، فيكفي شرف المحاولة وأن تقومي بواجبك تجاه المجتمع الذي تعيشين به، نحن نعيش في أزهى عصور المرأة فهناك 8 وزيرات في الحكومة و163 نائبة برلمانية، وهناك العديد المناصب المهمة لتي تشغلها المرأة، ونصيحتي عدم اليأس لأن الطريق ليس مفروشًا بالورود، فهناك تحديات ولكن الثقة بالنفس ستجعلك قادرة على تخطي هذه التحديات، فضلًا عن السعي والعمل الدؤوب».

لجين تقترح إطلاق مبادرة للاحتفاء بالمرأة المصرية بالخارج

وعبرت الفتاة «لجين» عن سعادتها بما لمسته في وزارة الهجرة، والمجهودات التي تنفذها الوزارة ورعايتها لمصالح المصريين بالخارج، والعمل على توفير الخدمات لهم والعمل على القضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتوفير البدائل الآمنة للشباب.

وأكدت «لجين»، إنها تكن تقديرا كبيرا للمرأة المصرية بالخارج، معربة عن امتنانها للمرأة المصرية غير العاملة والتي تهتم بتربية أبنائها، معتبرة أنها تقوم بدور عظيم في تربية النشء خاصة رغبتها في الحفاظ على الهوية المصرية في نفوس أبنائها رغم ما يتعرضون له من ثقافات مختلفة نتيجة تواجدهم في مجتمعات أجنبية، كما اقترحت إطلاق مبادرة للاحتفاء بالمرأة المصرية بالخارج، ومشاركة تجاربهم وتحدياتهم الكبيرة مع من يقبلن على خوض تجربة الهجرة من أقرانهن.

دعم الفتيات وإبراز الدور القيادي والتصدي للتحرش

وتابعت «لجين» أنه بمناسبة اليوم العالمي للفتاة لعام 2021 تدعم مبادرة «فتيات في أدوار قيادية»، التثقيف الرقمي وقيادة الفتيات للمنصات الإلكترونية لتدعيم حقوقهن ومخاطبة القضايا التي تؤثر على حياتهن، حيث سيتم التركيز على إبراز الدور القيادي الذي تلعبه الفتيات على المنصات الإلكترونية والمبادرات التي ينفذونها لإحداث تغيير إيجابي في حياتهن.

وأضافت «لجين» أنه يجب معالجة قضية التحرش والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد الفتيات والشابات عبر الإنترنت وإبراز الدور القيادي الذي تلعبه الفتيات في مناهضة قضية التحرش بكافة أشكاله وبخاصة التحرش والتنمر الإلكتروني وتسليط الضوء على نماذج ملهمة من الفتيات في هذا المجال وإلهام أقرانهن.

التثقيف الرقمي وقيادة الفتيات للمنصات الإلكترونية لتدعيم حقوقهن

ونصحت وزيرة الهجرة، الفتيات ضمن دعم مبادرة «فتيات في أدوار قيادية» للتثقيف الرقمي وقيادة الفتيات للمنصات الإلكترونية لتدعيم حقوقهن ومخاطبة القضايا التي تؤثر على حياتهن.

وقالت وزيرة الهجرة، إنه على الفتاة اتخاذ الحرص اللازم في تعاملاتها على الإنترنت، والتأكد من أي دعوات أو طلبات تصل إليها، كذلك التحقق من هوية الأشخاص الذين يرغبون في التعامل معها.

ويأتي تنفيذ مبادرة "فتيات في أدوار قيادية" من خلال الشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة «بلان إنترناشيونال إيجيبت» وسفارة كندا بالقاهرة، ومن خلال المبادرة تقلدت 27 فتاة مصرية من سن 14 إلى 24 سنة منصب عدد من الوزراء وكبار المسئولين والسفراء لمدة يوم كامل، في رسالة من كافة الجهات المشاركة بالتأكيد على التزامهم بتدعيم حق الفتيات والشابات في المساواة والحرية والأمان وتولي القيادة.