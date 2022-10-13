المصري «إدريس» يشارك في المسابقة الرسمية بأيام قرطاج السينمائية

كشف المخرج أمير الشناوي، عن اختيار فيلم «إدريس» للمشاركة في مسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة في الدورة 33 من مهرجان أيام قرطاج السينمائية، التي تنطلق في الفترة من 29 أكتوبر الجاري، حتى 5 نوفمبر المقبل، وجاء ذلك، بعد العرض الأول للفيلم، في الدورة السابقة من مهرجان الإسماعيلية السينمائي.

وقال المخرج أمير الشناوي عن مشاركته في مهرجان أيام قرطاج السينمائي، في تدوينة عبر حسابه على «فيسبوك»، «حقيقي مبسوط وفخور إن العرض الدولي الأول للفيلم، هيكون في مهرجان قرطاج السينمائي، ومتحمس جدا للعرض وسط الجمهور التونسي».

تفاصيل الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية لـ أيام قرطاج السينمائية

ينافس فيلم «إدريس»، في مسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة، التي تضم 8 أفلام، وتتولى المنتجة والمخرجة ماري كليمونس آندريامنتا بايس رئاسة لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية (طويلة وقصيرة)، ويصل إجمالي الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان بأقسامها المختلفة لـ44 فيلما، بينهم 12 في قسم الأفلام الروائية الطويلة، 12 فيلما في قسم الأفلام الروائية القصيرة، بالإضافة إلى 12 في قسم الأفلام الوثائقية الطويلة، ويترأس المخرج المغربي محمد عبد الرحمن تازي مسابقة الأفلام الروائية (طويلة وقصيرة).

وكشفت إدارة المهرجان عن أسماء عدد من الأفلام المشاركة في مسابقات المهرجان بالدورة الـ 33، من بينهم الفيلم التونسي «تحت شجر التين» للمخرجة أريج السحيري، وهو الفيلم الذي اختارته تونس لتمثيلها بمسابقة أوسكار عن فئة أفضل فيلم عالمي، بالإضافة إلى فيلم «رحلة» للمخرج نادر الرحموني، في قسم الأفلام الروائية الطويلة.

السعودية ضيف شرف أيام قرطاج السينمائية الـ33

وقع اختيار إدارة المهرجان على المملكة العربية السعودية لتكون ضيف شرف الدورة، وتتضمن عرض 7 أفلام بجانب تنظيم دورة بعنوان «دور الجمعيات غير الربحية في المجال السينمائي السعودي»، كما تشهد الدورة تكريم مجموعة كبيرة من المبدعين في مجال السينما من بينهم المخرج المصري داود عبد السيد، والمخرج المغربي محمد عبد الرحمن تازي، والممثل التونسي هشام رستم.