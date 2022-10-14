تطعيم أكثر من 3.9 مليون مواطن بلقاح كورونا في الشرقية

قال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، إن الفرق الطبية بالمحافظة قامت، حتى الآن، بتطعيم 3 ملايين و979 ألفا و768 مواطنا بالمحافظة، جرعة أولى بلقاح كورونا، بنسبة تغطية بلغت 78%.

رفع المناعة المجتمعية ضد الوباء

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن ذلك يأتي بجانب تطعيم أكثر من 2.8 مليون مواطن بالجرعة الثانية بنسبة تغطية 71.5%، وتطعيم 1063630 مواطنا بالجرعة الثالثة التنشيطية، وذلك لرفع المناعة المجتمعية ضد هذا الوباء للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.

وأشار إلى أن الفرق الطبية الثابتة والمتحركة التابعة لمديرية الشئون الصحية في محافظة الشرقية، والمخصصة لتطعيم المواطنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، تواصل قيامها بجهود مكثفة لتطعيم العاملين والمواطنين المترددين على مركز اللقاح بديوان المديرية، والمراكز الطبية، والوحدات الصحية، والمستشفيات بمختلف أنحاء المحافظة، وكذلك المواطنين بدور المناسبات بالقرى والنجوع، بالإضافة إلى انتشار الفرق الطبية والعيادات المتنقلة التابعة للإدارات الصحية بالمحافظة بجميع القرى والنجوع والميادين والشوارع الرئيسية بالمراكز والمدن لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، هذا بجانب تطعيم المسافرين للخارج بالمراكز الطبية، واستخراج الشهادات المعتمدة للراغبين في استخراجها، مع اتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم.

وأوضح «مسعود» أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة الوقائية للتصدي لجائحة فيروس «كوفيد 19»، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية.

سرعة تلقي الجرعات التنشيطية

ويناشد وكيل وزارة الصحة بالشرقية جميع المواطنين باتباع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، وسرعة التوجه لتلقي الجرعات التنشيطية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، موضحاً بأن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالأماكن الثابتة بالمحافظة مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الأجازات والعطلات الرسمية، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن.