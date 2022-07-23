مصرع فتاتين غرقا في ترعة بأسوان

لقيت فتاتان مصرعهما، غرقا، داخل ترعة بقرية «سلوا»، التابعة لمركز كوم أمبو في محافظة أسوان.

وتلقى مرفق إسعاف أسوان إخطارا، يفيد بغرق فتاتين بقرية «سلوا»، التابعة لمركز كوم أمبو، وجاري نقلهما لمشرحة مستشفى كوم أمبو.

انتشال الجثتين

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف إلى القرية وتم انتشال الجثتين، وجاري كتابة تقرير مفصل من قبل الأجهزة الأمنية حول حالتي الغرق لتقديمه إلى جهة التحقيق، حيث تبين أن الطفلتين نزلتا الترعة وغرقتا معا.

وبحسب مرفق إسعاف أسوان، تبين أن الطفلتين هما «آية .ب .ع»، 17 سنة، و«بسمة .س .ع»، 15 سنة، وتم نقلهم إلى مشرحة المستشفى.

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.