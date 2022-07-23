رئيس التحرير

محمود مسلم

مصرع فتاتين غرقا في ترعة بأسوان

كتب:

رجب آدم
02:48 م | السبت 23 يوليو 2022
غرق

غرق

لقيت فتاتان مصرعهما، غرقا، داخل ترعة بقرية «سلوا»، التابعة لمركز كوم أمبو في محافظة أسوان.

وتلقى مرفق إسعاف أسوان إخطارا، يفيد بغرق فتاتين بقرية «سلوا»، التابعة لمركز كوم أمبو، وجاري نقلهما لمشرحة مستشفى كوم أمبو.

انتشال الجثتين

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف إلى القرية وتم انتشال الجثتين، وجاري كتابة تقرير مفصل من قبل الأجهزة الأمنية حول حالتي الغرق لتقديمه إلى جهة التحقيق، حيث تبين أن الطفلتين نزلتا الترعة وغرقتا معا.

وبحسب مرفق إسعاف أسوان، تبين أن الطفلتين هما «آية .ب .ع»، 17 سنة، و«بسمة .س .ع»، 15 سنة، وتم نقلهم إلى مشرحة المستشفى.

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

اقرأ المزيد:

رابط الحصول على نتيجة شهادة الدبلومات الفنية في محافظة أسوان

«حياة كريمة» تنير قرى محافظة أسوان.. مجمعات زراعية وخدمية

محافظة أسوان تسلم 12 منزلا بجزيرة عواض بعد تجديدها وإزالة أضرار السيول

القوات المسلحة تتعاون مع محافظة أسوان وطلبة جامعات لتنفيذ «الهوية البصرية».. فيديو

أشرف عطية: مشروعات «حياة كريمة» في محافظة أسوان تتجاوز 15 مليار جنيه
بقلم رجب آدم