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مصرع شاب وإصابة 14 في انقلاب ميكروباص على صحراوي أسوان

كتب:

رجب آدم
07:51 م | الخميس 21 يوليو 2022
حادث

حادث

لقى شاب مصرعه وأصيب ما لا يقل عن 14 آخرين، في حادث انقلاب سيارة اجرة محملة بالركاب «ميكروباص»، مساء اليوم الخميس، في منطقة الكيلو 43 على طريق أسوان الصحراوي، أمام قرية «جرف حسين»، التابعة لمركز نصر النوبة جنوب أسوان.

إخطار بانقلاب ميكروباص في نصر النوبة

تلقى مرفق إسعاف أسوان إخطاراً يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص في منطقة الكيلو 43 الصحراوي، طريق قرية «جرف حسين»، التابعة لمركز نصر النوبة جنوب مدينة أسوان.

وعلى الفور، تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع حادث أسوان، وتبين مصرع شخص وإصابة 14 آخرين، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ونقل المتوفي إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

النيابة تبدأ التحقيق واستكمال الإجراءات

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتي أمرت بسرعة طلب تقرير المرور لمعرفة أسباب الحادث.

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بقلم رجب آدم