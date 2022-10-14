5 خطوات لاستعادة المباني المتضررة من الفيضانات والرياح العاتية

تشكل الفيضانات مصدر قلق للعديد من مالكي العقارات، بعد انحسار مياه الفيضان والعودة إلى العقار بأمان، وللتعافي من الفيضانات وتسريع عودة المبنى إلى حالة التشغيل الكاملة ينبغي أن يركز صاحب العقار على الإصلاح والترميم، بحسب ما ذكرته شبكة «جلوبيست».

خطوات استعادة وإصلاح المباني

1- إزالة المياه: قبل أن تبدأ عملية الترميم، يجب إزالة المياه تمامًا، ويجب أن تجف المباني، ويجب أن تكون التضاريس المحيطة جافة بدرجة كافية للسماح بتشغيل المعدات والأطقم، ما قد يعني انتظار انحسار مياه الفيضانات بشكل طبيعي، أو الاستعانة بشركات ترميم الممتلكات لنشر المضخات.

2- تقييم الأسبستوس «تأكل المنزل» والمواد الخطرة العامة: إذا كانت أضرار الفيضانات كبيرة بما يكفي لتبرير الهدم، فقم بتقييم الممتلكات للمخاطر مثل الأسبستوس قبل نشر طاقم الهدم، قد يوجد الأسبستوس في المباني القديمة وخاصة تلك التي تم بناؤها قبل عام 1982، والمباني التي تم تشييدها على مدار الأربعين عامًا الماضية لا يزال من الممكن أن تحتوي على مادة الأسبستوس.

الرياح العاتية والفيضانات تسبب أضرار جسيمة لهيكل المبني

3- تقييم الأضرار الهيكلية: يمكن أن تسبب الرياح العاتية والفيضانات أضرارًا جسيمة لهيكل المبنى وأساسه، ويمكن لتقييم حالة المنشأة تقييم مدى الضرر الذي يلحق بالأنظمة الهيكلية وتقديم توصيات للاستعادة والصيانة المستمرة والحماية المعززة.

4- تقييمات الرطوبة والعفن: قم بإزالة مواد البناء المبتلة على الفور، ولكن لا تتوقف عند هذا الحد، في بعض الأحيان، لا يكون المدى الكامل للضرر المائي واضحًا، استعن باستشاري لأداء رسم خرائط الرطوبة في العقار باستخدام مقياس الرطوبة أو كاميرا الأشعة تحت الحمراء.

5- الإصلاح وإعادة البناء: بعد قيام مقاول الترميم وإدارة النفايات المحلية بإزالة آخر المواد المهدمة والتالفة، والتأكد من جفاف الهيكل الخاص بك، يمكنك إعادة البناء، حيث قد تخضع بعض مناطق الفيضانات لقيود والشروط.