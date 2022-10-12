«الأرصاد» توضح أخبار الطقس خلال الأيام المقبلة.. «البسوا تقيل من السبت»

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أخبار الطقس على كافة الأنحاء خلال الأيام المقبلة، فمن المتوقع أن يكون هناك تقلبات جوية، بداية من يوم السبت المقبل، حيث تشهد البلاد عدم استقرار في الأحوال الجوية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة.

وفيما يلي، تنشر بوابة «الوطن» أخبار الطقس خلال الأيام المقبلة، وفق تصريحات الدكتورة منار غانم عضو اللجنة الإعلامية بالهيئة العامة للأرصاد.

أخبار الطقس خلال الأيام المقبلة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات لبوابة «الوطن»، إن البلاد تشهد خلال الفترة الحالية أجواء خريفية، حيث إن درجات الحرارة في معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت، ويسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، وجنوب البلاد.

وأضافت أنه بداية من السبت المقبل، سنشهد تقلبات جوية بسبب وجود كتل هوائية شمالية آتية من على البحر المتوسط مع امتداد مرتفع العروض الوسطي، التي يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

وطالبت المواطنين بمتابعة نشرة حالة الطقس اليومية، حيث أنها تشهد تغيرات حادة وسريعة في خرائط الطقس، وزيادة عدد قطع الملابس التي يتم ارتداؤها خلال الفترة المقبلة.

الظواهر الجوية خلال الأيام المقبلة

وبحسب منار، فأنه خلال ساعات الليل تتراوح حركة نشاط الرياح ما بين 30 و40 كم في الساعة، ما يزيد من الشعور بالأجواء الخريفية، ويميل الطقس للبرودة خلال ساعات الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر، مؤكدة ضرورة إغلاق النوافذ وتقليل عمل التكيفات والمراوح خاصة خلال ساعات الليل المتأخرة.

وأكدت أنه خلال الساعات الأولي من الصباح الباكر تتكون الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والصحراوية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.