ضبط سيدة ونجليها بتهمة القتل بقصد السرقة في القليوبية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية بالعثور على جثة موثوقة اليدين والقدمين وموضوعة داخل جوال بلاستيكي بدائرة المركز.

تحديد هوية المجني عليها

وتشكل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، أسفرت جهوده عن تحديد هوية المجني عليها «ربة منزل- مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية» مُبلغ بغيابها ، وأن وراء ارتكاب الواقعة ربة منزل لها معلومات جنائية، بالاشتراك مع ابنيه «فتاة - عاطل».

ضبط المتهمين في الواقعة

وعقب تقنين الإجراءات ضبط المتهمين، واعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد سرقة المجني عليها، كما قررت المتهمة ربة المنزل باستدراج المجني عليها لمسكنهم، وعقب وصولها إلى المسكن قاموا بالتعدي عليها حتى فارقت الحياة، واستوليا منها على «مشغولات ذهبية - مجموعة من كروت الائتمان - مبلغ مالي - هاتف محمول»، وقيامهم بتوثيقها والتخلص منها على النحو المشار إليه، وقرروا إنفاق المبلغ المالي على متطلباتهم الشخصية، وبيع الهاتف المحمول لأحد المحلات، واتخذت الإجراءات القانونية.