القبض على المتهمين باختطاتف وقتل شاب بسبب خلافات مالية في أسوان

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط 3 أشخاص لقيامهم باختطاف وقتل أحد الأشخاص لوجود خلافات مالية بينهم.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة إدفو بمديرية أمن أسوان، من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة المركز) بغياب نجله عن مسكنهما عقب خروجه رفقة صديقه (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز)، وتلقيه عدة اتصالات هاتفيه من نجله وصديقه، مفادها «أن نجله مدين بمبلغ مالي لصديقه لوجود معاملات مالية بينهما»، وطلبا منه سداد المبلغ المالي المشار إليه، وعقب ذلك تبين له غلق هاتف نجله واتهم صديقه باختطافه واحتجازه.

التحريات تكشف تفاصيل الواقعة

وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان، والتي أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب واقعة قتل المجني عليه (صديقه المشار إليه (له معلومات جنائية) - و3 آخرين لأحدهم معلومات جنائية - وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية، حيث قاموا باستدراج المجني عليه من محل البلاغ باستخدام سيارة ملاكي "مُحددة " للخلافات المالية المشار إليها، وتوجهوا به إلى إحدى المزارع - خاصة بأحد المتهمين- والكائنة بدائرة مركز شرطة فرشوط بقنا، وقاموا بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته ما أدى إلى وفاته، وقاموا بإخفاء الجثة بإحدى المناطق الجبلية بدائرة مركز شرطة فرشوط بقنا.

ضبط المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط ثلاثة من المتهمين وبحوزتهم (السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب اختطاف وقتل الضحية، كما أرشدوا عن مكان جثة المجني عليه بمكان إخفائها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.