المجلس القومي للمرأة ينظم قافلة طبية في «الشواشنة» بالفيوم

نظم المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع جامعة المستقبل، قافلة طبية بقرية الشواشنة بمحافظة الفيوم، استهدفت الكشف وتقديم علاج الأسنان لعدد من السيدات والرجال بالقرية، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

قافلة طبية في مجال الأسنان

أكد إيزيس محمود المديرة العامة للإدارة العامة لتخطيط البرامج والحملات التوعوية بالمجلس، أن القوافل الطبية تأتي على هامش أمسيات الأسرة المصرية الي ينفذها المجلس بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، وفي إطار اهتمام المجلس بصحة المرأة وتقديم الرعاية الطبية لها ، حيث تستهدف تلك القوافل الكشف على السيدات والرجال والأطفال في تخصص الأسنان وتقديم العلاج.

فيما أكدت الدكتورة سلوى ثابت مدير الشؤون الدولية بجامعة المستقبل أن القافلة الطبية تمت بمشاركة أطباء من كلية طب الفم والأسنان وفريق تمريض بالجامعة ، وتم الكشف وتقديم العلاج إلى 335 حالة، وسوف يتم تحديد الحالات التي تحتاج إلى إحالة لعيادات متخصصة مثل التقويم وتحويلها للعلاج بمستشفى الجامعة مجانًا، مشيرة إلى عزم الجامعة توفير المزيد من القوافل للمساهمة في تقديم الرعاية الطبية للأهالي في القرى الأكثر احتياجًا في كافة محافظات الجمهورية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وفي إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.