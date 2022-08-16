وزير التعليم: تطوير المناهج مستمر.. ولجنة لاكتشاف الموهوبين بالمدارس

عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع مديري عموم تنمية المواد الدراسية لمناقشة مهام عملهم والدور المنوط بهم، واستعدادات الوزارة للعام الدراسي الجديد 2022-2023.

تطوير التعليم وتشجيع الابتكار واكتشاف ورعاية الموهوبين

وفي البداية، رحب رضا حجازي، بالحضور مؤكدًا أن القيادة السياسية مهتمة بتطوير التعليم وتشجيع الابتكار والعمل على اكتشاف ورعاية الموهوبين في جميع المواد الدراسية والأنشطة المدرسية وصقل مهاراتهم في جميع التخصصات.

وقال «حجازي»، إنه سيجري تشكيل لجنة لاكتشاف الموهوبين بين طلاب المدارس، على أن تضم في عضويتها مديري عموم تنمية المواد الدراسية والأنشطة، وذلك بمشاركة العديد من الشركاء، بهدف الارتقاء بمكانة مصر محليًا وعالميًا.

تدريب المعلمين على المناهج الجديدة

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن الوزارة مستمرة في تطوير المناهج التعليمية وفقًا لنظام التعليم الجديد بالشكل الذي يحقق نواتج التعلم المرجوة، مشيرًا إلى أن مديري عموم تنمية المواد الدراسية عنصر مهم في هذه العملية بالتعاون مع مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية.

ولفت إلى أن تدريب المعلمين على المناهج الجديدة تكون مسؤولية الأكاديمية المهنية للمعلمين، ومركز تطوير المناهج بالتعاون مع مديري عموم تنمية المواد الدراسية، مشيرًا إلى أن المعلم عنصرًا مهمًا في عملية تطوير التعليم.

وفي نهاية الاجتماع، وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الشكر لمديري عموم تنمية المواد الدراسية على الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية، مطالبًا الجميع بمواصلة العمل على تطوير العملية التعليمية.