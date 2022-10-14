مزاد لبيع سيارات نيابات الإسماعيلية في 23 أكتوبر.. «مرسيدس وبيجو وتويوتا»

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، مزاد بيع سيارات وموتسيكلات نيابات الإسماعيلية لبيع سيارات ملاكي وبيك أب وميكروباص وأتوبيس وموتوسيكلات ومقطورة ماركات مختلفة، وذلك يوم الأحد 23 أكتوبر المقبل، وتقام جلسة المزاد في قاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم، الساعة 12 ظهرًا.

مزاد لبيع سيارات وموتوسيكلات نيابات الإسماعيلية

وأوضحت بوابة التعاقدات العامة التابعة للهيئة العامة للخدمات الحكومية، أنّ مزاد 23 أكتوبر يشمل بيع سيارات ماركات دايو، كيا، هيونداي، أوبل، نيسان، مازدا، شيفروليه، إسكودا، بي إم دابليو، مرسيدس، هوندا، فيات، داتسون، رينو، بيجو، فولفو، فورد، إيسوزو، اسبرانزا، ميتسوبيشي، سوزوكي، تويوتا، لادا، فولكس، دودج، جيلي وغيرها.

ضوابط حضور مزاد بيع سيارات نيابات الإسماعيلية

وتقام جلسة مزاد السيارات الساعة 12 ظهرًا، على أن يكون تأمين دخول المزاد 10 آلاف جنيه، ويتم دفع 30% فور رسو المزاد وباقي الثمن خلال 15 يومًا، على أن يكون البيع دون عمولة والمعاينة أساس البيع، وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من الهيئة العامة للخدمات الحكومية بعنوان 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي بالدقي، ويجري البيع طبقًا للشروط المدونة بكراسة الشروط، وعلى المتزايدين اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية طبقًا لشروط وزارة الصحة والسكان.

كما أعلنت الهيئة عن مزاد يوم 19 أكتوبر المقبل، لبيع سيارات ملاكي وميكروباص وفيسبا وموتوسيكل وسيارات كهربائية ماركات هيونداي وكيا وva6 كهربائية، وبضائع جمارك بورسعيد ودمياط، التي تشمل تكييفات وغسالات فول أوتوماتيك وأدوات كهرباء وفرن ميكروويف وتكييفات وأجهزة كهربائية وقطع غيار سيارات ونجف وأثاث وأدوات مكتبية وغيرها.