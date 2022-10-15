تفاصيل حريق شقة بسبب ماس كهربائي في حي الزهور ببورسعيد

لحظات قاسية عاشها مسن وزوجته في مساكن عمرو بن الخطاب بحي الزهور في بورسعيد، عقب تعرضه شقتهما لحريق التهم محتوياتها بشكل كبير.

وقال العربي السحراوي، صاحب الشقة، إن زوجته وابنته كانتا موجودتان بالشقة أثناء الحريق، وفجأة سمعتا صوت شرارة كهربائية، وانتبها أنها تخرج من مشترك كهربائي بالحائط، وأشعلت الشرارة «ستارة» معلقة على الحائط، ثم انتقلت إلى باقي الصالة.

النيران التهمت محتويات الشقة

وأضاف «السحراوي»، أن زوجته وابنته خرجتا من الشقة إلى سلم العمارة، ليسمع صراخهما الجيران ويتجهون لإنقاذهما، كما حاولوا إنقاذ محتويات الشقة من الحريق، لكن النيران التهمت الصالة والغرفة، متابعا «لولا تدخل الجيران لقضى الحريق على الشقة والشقق الأخرى، وعوضنا على الله في الخسائر الموجودة».

وتابع أنه تم فصل التيار الكهربائي عن العمارة بأكلمها، واستدعى الأهالي الحماية المدنية التي دفع بسيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق.

فيما قالت «فوزية سعيد»، جارة صاحب الشقة المحترقة، وتقطن في نفس العمارة، إن الزوجين يسكنا الشقة بمفردهما، وابنهما وأحفادهما يأتون لزيارتهما كل فترة، ووقت الحريق كان متأخرا، «والحمدلله مكانتش الأسرة كلها في الشقة، وإلا كانت حصلت كارثة».

وفي تعليقه على الواقعة، أكد مصدر مسؤول بمديرية الكهرباء ببورسعيد، أن الماس الكهربائي يحدث مع الأحمال العالية وضعف الأسلاك في الوحدات السكنية، خاصة حين لا يهتم البعض من المواطنين بعمل أسلاك تناسب ضغط الأحمال العالية، مشيراً إلى أن مديرية الكهرباء تقوم بأعمال صيانة مستمرة لمولدات الكهرباء.

بلاغ بحريق شقة

كان اللواء مدحت عبد الرحيم، مدير أمن بورسعيد، تلقى إخطارا من شرطة النجدة، يفيد باندلاع حريق بشقة سكنية بالدور الرابع في عمارة بمساكن عمر بن الخطاب بحي الزهور.

وعلى الفور وجه رجال الإطفاء والحماية المدنية لمكان الحريق، وانتقلت سيارتا إطفاء إلى مكان الحادث للسيطرة على النيران، كما انتقلت سيارات الإسعاف والطوارئ والغاز الطبيعي والكهرباء إلى مكان الحريق، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة سكان العمارة، ولم تتلق هيئة الإسعاف بلاغ بإصابات أو اختناقات بسبب الحريق.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.