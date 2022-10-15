حظك اليوم برج العذراء السبت 15-10-2022 عاطفيا ومهنيا

يشعر مولود برج العذراء خلال الفترة الحالية بحالة من الضغوط على كافة الأصعدة، ومع ذلك سيشعر بانفراجه كبيرة وستمر الأمور دون تعقيد، ولكنه يجب أن يتحلى بالهدوء والاستقرار حتى لا يأخذ قرارات خاطئة.

وبحسب توصيف خبراء الفلك لمولود برج العذراء، فهذا المولود يتحلى بشخصية وفية لأسرته كما أنه شخص متواضع للغاية مع الجميع، وذكي ويمتلك طموحًا يمكنه من فهم ما يدور من حوله، كما أنه لا يخشى المواجهة أو التعامل مع المشاكل بشكل مباشر.

نعرض في التقرير التالي، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، وذلك لمتابعي التغيرات الفلكية وحركة الكواكب والنجوم، من مواليد برج العذراء.

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

اليوم مهنيًا ستجد القمر في وضع معاكس وقد يصيبك ذلك بالتشوش.. تأنّ في خطواتك، وفقًا لما أوضحته خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج العذراء على المستوى العملي.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

وتضيف «فؤاد»، بينما على المستوى العائلي والشخصي، فإن حظك اليوم لمواليد هذا البرج، رغم الضغوط والتشتت.. تستطيع اليوم أن تؤثر في الجنس الآخر وفي من حولك.