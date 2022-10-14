حظك اليوم برج الجدي الجمعة 14-10-2022 عاطفيا ومهنيا

يتميز مولود برج الجدي بالقوة والعمق في التفكير فهو يحسب حسابات متعددة في حياته ويميل للأمور بشكل تشاؤمي فهو لا يكون متفائلا في الحياة ويتوقع أسواء النتائج والظروف، وهو شخص عملي كثيرا يقدس عمله ويخلص له، ومن الناحية الاجتماعية فهو شخص متعدد العلاقات ولكن لا يصداق أحد بسهولة فهو لا يثق بالأشخاص كثيرا ويحب مصاحبة نفسه ومناجاتها.

وفي السطور التالية، نقدم تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الجمعة الموافق 14 أكتوبر، وفقا لما قالته خبيرة الابراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

القمر في منزل الصحة اليوم وهو مي جعلك تهتم بصحتك كثيرا وتبعتد عن تناول كل ما يضرها، وقد تشعر اليوم بمزيد من التركيز والحيوية والطاقة وتقوم بواجباتك بهمة ونشاط، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

رغم الضغوط التي يمر بها مواليد برج الجدي منذ فترة، إلا أن الوضع يتحسن اليوم وتشعر بسعادة وراحة افتدتها منذ فترة، كما تستطيع اليوم أن تؤثر في الآخرين وتشعر بالرضا لتحقيق ذلك، وفق عبير فؤاد.