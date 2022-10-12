حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 12-10-2022 عاطفيا ومهنيا

لا يمنح مواليد برج العذراء، الثقة للناس سريعا وبسهولة فهو لا يرتاح لهم ولا يمنح ثقته لشخص ويجعله مقرب منه يحكي له أسراراه دون اختباره في مواقف عديدة وإثبات حسن شخصيته له في البداية، لذا فهو دائما ما يكون أغلب الوقت منعزلا ويجلس بمفرده كثيرا ويفضل أن يكون صاحب نفسه عن الآخرين، وينعكس ذلك على إيجاده صعوبة في اختيار دائرة أصدقائه أو المقربين منه، ويميل إلى الوحدة، والغموض، ويركز كثيرا في التفاصيل فهو يتميز بشدة التدقيق على كل فعل، كما يوجه النقد القاسي لمن حوله على كل فعل أو تصرف غير لائق أو لم يعجبه يصدر منهم، كما أنه يعتمد على العقل فقط في اتخاذ قرارته ويبعد عن العاطفة.

وفي السطور التالية، تقدم «الوطن» تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الأربعاء الموافق 11 أكتوبر وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

القمر في منزل الحظ يجعلك ملهما لمن حولك اليوم وتؤثر بهم، ويطلبك منك الفلك أن تتبع بصيرتك وإحساسك ولا تخشى شيئا، وفق عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

تميل اليوم إلى القراءة والاضطلاع ويشعرك ذلك بالمتعة، وتدق أبواب المعرفة بشغف وقد تحقق مكاسب ونجاحا وتطورا، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.