«فضل ونعمة» في الصدارة.. و«حظك اليوم» يحقق 84 ألف جنيه خلال يومين

ارتفعت إيرادات فيلم «فضل ونعمة»، للمخرج رامي إمام، في بداية أسبوعه الثاني بدور العرض السينمائية، وتصدر الفيلم قائمة الإيرادات اليومية، أمس الخميس، بـ 753 ألف جنيه، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم منذ بداية طرحه في السينمات إلى 5 ملايين و525 ألف جنيه، وفقا للتقرير الصادر عن شركة «دولار فيلم» للتوزيع.

بينما لم يحقق فيلم «حظك اليوم» في ثاني أيام عرضه في السينمات سوى 54 ألف جنيه، ليصل إجمالي ما حققه على مدار يومين لـ 84 ألف جنيه، مما يجعله في المركز الثالث في قائمة الإيرادات اليومية بعد فيلم «كيرة والجن» الذي حقق 74 ألف جنيه، وجاء في المركز الرابع فيلم «عمهم» لـ 52 ألف جنيه، متفوقا على فيلم «تسليم أهالي» الذي حقق 43 ألف جنيه.

«أشباح أوروبا» يتراجع للمركز السادس.. و«بحبك» يتذيل القائمة.

ووصلت إيرادات فيلم «أشباح أوروبا» لـ 29 ألف جنيه مما يجعله في المركز السادس، أما المركز السادس من نصيب فيلم «بحبك» بـ 23 ألف جنيه.

«فضل ونعمة» يتصدر شباك التذاكر السعودي

ونجح فيلم «فضل ونعمة» في تحقيق إيرادات مرتفعة حيث تصدر شباك تذاكر السينمات السعودية، في أول أسابيع عرضه، وفقا لما أعلنه الحساب الرسمي لـ «السينما السعودية» على «تويتر»، «يدخل فيلم فضل ونعمة الـ Top 5، ويتصدرها في أول أسبوع عرض له في صالات السينما السعودية».

تدور أحداث الفيلم حول الزوجين «فضل»، و«نعمة»، والذين يؤسسان مشروع شاحنة متنقلة لبيع طعام، ويستغل تاجر المخدرات «فاروق» سذاجتهم في إخفاء صناديق بضاعته لديهما، ويجعلهما يساعداه في نقل البضاعة، بعدما يقنعهما بأنهما يعملان لصالح الشرطة، ويؤديان واجبا وطنيا، وبطولة مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا: ماجد الكدواني، هند صبري، بيومي فؤاد، محمود حافظ، سما إبراهيم، محمد رضوان، شريف دسوقي، تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.