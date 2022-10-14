حظك اليوم برج الدلو الجمعة 14-10-2022 عاطفيا ومهنيا

يتميز مولود برج الدلو بالصدق والعطاء والقدرة على التكيف مع مختلف الأوضاع والأمور، كما يتميز بالقدرة على التواصل مع الآخرين ومحادثتهم والدخول معهم في نقاشات عدة ومراجعتهم في مختلف القضايا والأمور، فهم بارعون جداً في الكلام والمحادثة ويمتلكون لباقة كبيرة، وعلى المستوى الاجتماعي فهم لديهم صداقات متعددة ويعتبروا أصدقاء جيّدين؛ بسبب لطفهم مع الآخرين؛ فهم يسعون إلى إضحاك الناس والرفع من معنوياتهم ويميلون إلى الإبداع والرسم والفنون.

وفي السطور التالية، نقدم تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي اليوم الجمعة الموافق 14 أكتوبر، وفقا لما قالته خبيرة الابراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

القمر في وضع داعم لك اليوم حيث يمنحك حماسا وحيوية وطاقة بدنية وسلاما نفسيا وهو ما ينعكس عليك بقدرة كبيرة على الانتاج والعطاء وتشعر بحالة جيدة، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

رغم الضغوط.. القمر في منزل الحب يعدك بلقاءات عاطفية رائعة وحوارات حانية تجمعك بالأحباب، بحسب خبيرة الأبراج والفلك في حديثها لـ«الوطن».