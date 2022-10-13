حظك اليوم برج العذراء الخميس 13-10-2022 عاطفيا ومهنيا

يُعرف عن أنثي برج العذراء أنها شخصيية وفية لأسرتها وعائلتها، متواضعة تتعامل مع الجميع بمحب ودفء، كما أنها ذكية وتمتلك طموح يمكنها من فهم ما يدور من حولها، كما أنها لا تخشى المواجهة أو التعامل مع المشاكل بشكل مباشر.

ولمتابعي التغيرات الفلكية وحركة الكواكب والنجوم، من مواليد برج العذراء، نعرض في التقرير التالي، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، التي جاءت كالتالي:

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

أوضحت خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج العذراء، أن حظك اليوم على المستوى العملي، عليك اليوم أن تكون حذرًا في التعامل في عملك، بسبب وجود القمر في وضع معاكس، مما يجعلك تشعر بالعصبية والاستفزاز، وتشعر بالتشوش والضغوط النفسية، حاول أن تهدأ ولا تدع مجالًا للشك والغضب حتى لا تضيع منك الفرص المتاحة.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

وتضيف «فؤاد» بينما على المستوى العائلي والشخصي، فأن حظك اليوم لمواليد هذا البرج، عليك أن تبدو أكثر هدوءًا، فأنت اليوم تشعر بالعصبية والانفعال، وينصحك الفلك بالصبر وأن تكون أقل انفعالًا إذا تأخرت مطالبك.