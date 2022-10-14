كلمات أغنية سيبوه لـ عمرو مصطفى بعد طرحها رسميا (فيديو)

عاد الفنان عمرو مصطفى، لتصدر المشهد الغنائي مجددا، بعد طرح أغنية سيبوه، عبر قناته الرسمية على «يوتيوب»، وحمل لحنها توقيعه، وكتب كلماتها مصطفى ناصر، ولاقت إعجاب وإشادات كثير من المتابعين فور طرحها رسميا.

عمرو مصطفى يواصل خططه بـ أغنية سيبوه

تعتبر أغنية سيبوه للفنان عمرو مصطفى، ضمن مجموعة أغاني طرحها تباعا خلال الفترة الماضية، وحققت مشاهدات كبيرة على «يوتيوب»، منها «رقصة» و«مين هيجاريه»، التي تعاون فيها من الشاعر الغنائي مصطفى ناصر، بالإضافة إلى أغنية «إلا أنا»، التي شارك في كلماتها مع مصطفى إسماعيل، وحققت ما يقرب من مليون مشاهدة منذ طرحها.

وقبل طرح سيبوه، كشف مصطفى، عن مجموعة جديدة من المشاريع الفنية التي يرغب في تقديمها الفترة المقبلة، منها تقديم 30 أغنية جديدة خلال الفترة المقبلة بمعدل أغنية كل أسبوع، بحسب تصريحاته مع الإعلامية شافكي المنيري في برنامج «التاسعة» على شاشة القناة الأولى، كما يخطط لاكتشاف عدد من المواهب والأصوات الجديدة داخل الجامعات المصرية.

كلمات أغنية سيبوه لـ عمرو مصطفى

بقالي.. ليالي

خلاص مبقاش يجي فـ بالي

ناديته.. رماني

ولما نسيته جالي

راجعلي يقول ياريته ما راح بعيد

قولوله ياريت ياريت كانت تفيد

سيبوه يفكر في زمان

سيبوه يقول أنا ندمان

سيبوه كمان مرة يقول

سيبوه يقول مرة كمان

نصيبه.. أسيبه

يموت مـن جرحه قدامي

ما ياما.. أذاني

وماسمعش لكلامي

عايزني أرجع كأنه فراق مجاش

سيبوه يحلم ماهو الحلم ببلاش