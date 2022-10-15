حظك اليوم برج الميزان السبت 15-10-2022 عاطفيا ومهنيا

أخبار سارة يحملها لك الطالع عزيزي مولود برج الميزان، إذ إنّ اليوم سيمر بشكل متزن، ولن يكون هناك معاكسات وسيمر مرور الكرام لك أيها المولود الذي ترفض الكذب والخيانة وقول الحقيقة مهما كلفك الأمر.

ووفق خبراء الفلك، فإن مولود برج الميزان يفضل البقاء بمفرده وحيدًا بدلًا من التواجد مع منافقين أو أشخاص لا يشعر معهم بالمحبة، وعلى المستوى الشخصي فهو يبادر بتقديم المساعدات والدعم على قدر احتياج الآخرين.

واليوم السبت، نعرض في التقرير التالي، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبير الأبراج عبير فؤاد، وذلك لمتابعي التغيرات الفلكية وحركة الكواكب والنجوم، من مواليد برج الميزان.

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

اليوم مهنيًا وماليًا، ستجد القمر في منزل الحظ يجعلك مرنًا وتستطيع أن تحقق فائدة ترجوها، بحسب ما أوضحته خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج الميزان.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

اليوم عاطفيا مولود برج الميزان، لا توجد الكثير من الأحداث، فقط ستقوم بنشاطات تجلب لك السعادة والمتعة، وفقًا لحظك اليوم وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد.