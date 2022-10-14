حظك اليوم برج الميزان الجمعة 14-10-2022 عاطفيا ومهنيا

يتميز مولود برج الميزان بالتركيز الشديد في جميع التفاصيل، كما أنه متقلب الأحوال ويغير رأيه بين ليلة وضحاها، فهو متقلب ولا يعلم ماذا يريد، لذا يظل في تخبطات كثيرة طوال فترات حياته أو عند التعرض لأحد المشكلات وضرورة أخذ قرار مهم في حياته، وعلى المستوى العاطفي فهو يقع في الحب بسهولة وبشكل سريع، ما يجعله يختار بشكل خاطئ كثيرا ويندم على اختياره فيما بعد.

وفي السطور التالية، نقدم تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي اليوم الجمعة الموافق 14 أكتوبر، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة الوطن.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

اليوم مميز لمواليد برج الميزان حيث أن الوضع الفلكي يمنحهم كل الثقة والسعادة، كما ترتفع معنوياتهم ويغامرون كثيرا اليوم، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

يتواجد القمر في منزل الحظ اليوم، ما يجعل الفرصة مناسبة لالتقاط الأنفاس واستغلال الفرص، وقد تكون هناك علاقة مهمة تربطك بشخص من الخارج، وذلك فق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.