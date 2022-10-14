إصابة طالبين في مشاجرة بعد الانتهاء من درس خاص بكفر طهرمس

أصيب طالبان، اليوم، في مشاجرة نشبت بينهم في شارع كفر طهرمس دائرة القسـم بالجيرة، بعد حدوث مشادة كلامية بينهم تتطورت لمشاجرة بـ«المطواة».

مشاجرة بمطواه

وتلقي اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من قسم شرطه بولاق الدكرور ببلاغ من مستشفي الهرم بوصول كلا من، طالب 15 سنه بالصف الاول الثانوي العام ومقيم 50 شارع نبيل طه، حسن محمد، الهرم مصاب، ومصاب بجرح شبه نافذ بمنتصف البطن، وطالب أخر بالصف الاول الثانوي ومقيم 4 شارع الزعفران اول فيصل، دائرة القسم مصاب، وبه جرح سطحي بالرقبة من الناحية اليسرى، بطواه.

تحريات المباحث

وتبين من خلال تحريات رجال الشرطة برئاسة العميد علي عبد الرحمن والمقدم محمد سعيد رئيس المباحث، انه بعد الانتهاء مـن درس خـاص بـذات المكـان حدثت بينهم مشادة كلاميوة تـطـورت لمشاجرة قام خلالهـا الثـانـي بإحـداث اصابته بسلاح أبيض " مطـواه " وقام بنقلـه الـي المستشـفـي وأضـاف الـثـانـي بالقائه للسلاح الأبيض، عقب الواقعة، وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة،