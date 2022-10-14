مصرع طفلة صدمتها سيارة ربع نقل أثناء لهوها أمام منزلها في الجيزة

لقيت طفلة مصرعها أثناء اللهو أمام منزلها في شارع اللبيني بالجيزة، بعد أن اصطدمت بها سيارة ربع نقل أدت إلى وفاتها في الحال، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

محضر بالواقعة

كان اللواء عبد العزيز سليم مدير الأدارة العامة لمباحث الجيزة قد تلقى إخطارا من العميد علي عبد الرحمن رئيس قطاع الغرب يفيد فيه مصرع طفلة 3 سنوات مقيمة شارع اللبيني دائرة القسم، متوفاة إثر إصابتها «اشتباه نزيف بالبطن والمخ وساعات وكدمات متفرقة».

النيابة العامة

على الفور توجه المقدم مصطفى كمال وكيل فرقة الغرب إلى مكان الحادث وبالفحص وسؤال والدها 45 سنة عامل ومقيم بذات العنوان، قرر أثناء قيام ابنته المتوفية باللهو أمام العقار اصطدمت بها سيارة قيادة 25 سنة سائق ومقيم القليوبية مما أدى إلى حدوث إصابتها التي أودت بحياتها.

تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتصريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.