نفاد تذاكر حفل چورج وسوف في الإسكندرية بعد 48 ساعة من طرحها

أعلنت الشركة المنظمة لحفل سلطان الطرب جورج وسوف، المقرر أن يقوم بإحياءه يوم 29 أكتوبر من الشهر الجاري، في أليكس أرينا بچويل فيستيفال بمحافظة الإسكندرية، نفاد جميع تذاكر الحفل، بعد 48 ساعة فقط من طرحها، ورفع شعار كامل العدد بعد يومين فقط من طرحها.

فئة إضافية من التذاكر

وكشفت الشركة المنظمة للحفل، من خلال بيان اليوم، عن نيتها في طرح فئة إضافية من التذاكر بهدف إتاحة الفرصة لجمهور الفنان جورج وسوف أن يستمتع بحضور حفله والاستماع إلى أغانيه القديمة والحديثة.

جورج وسوف: اشتقنا يا مصر

وكان جورج وسوف، قد وجه مؤخراً رسالة إلى جمهوره فى مصر عبر صفحته على فيس بوك، معربًا فيها عن اشتياقه لإحياء الحفل في الإسكندرية، ومجيئه إلى مصر بقوله «آه يا إسكندرية، اشتقنا يا أهلي في مصر».

ومن المقرر أن يقدم سلطان الطرب جورج وسوف، العديد من أغانيه الشهيرة مثل: «سلف ودين، سهرت الليل، بيحسدوني، الحب الكبير، صباح الفل على العشاق، كلام الناس، طبيب جراح، وعلم قلبي الشوق».

وتصدر الفنان جورج وسوف، محركات البحث وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، فور الإعلان عن حفله في الإسكندرية، وتداول رواد السوشيال ميديا مقاطع من أغانيه الشهيرة التي تميز بها على مدار أكثر من 30 عامًا.