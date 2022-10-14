أوكرانيا: أمريكا وألمانيا ستسلمنا منظومة «ناسامز» المضادة للطائرات

ستقدم الولايات المتحدة وألمانيا أنظمة مضادة للطائرات إلى كييف هذا الشهر، بحسب وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، والذي قال إن الولايات المتحدة وألمانيا ستقدمان أنظمة متطورة مضادة للطائرات إلى كييف هذا الشهر لمواجهة الهجمات بالصواريخ الروسية وطائرات كاميكازي بدون طيار.

وتراهن واشنطن والعواصم الأوروبية الرافضة للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا على الدعم الكبير بهذه المنظومات الجديدة لوقف التقدم الروسي والضربات الجوية الروسية، وتقول كذلك إنها استطاعت فعل ذلك وأجبرت موسكو على الانسحاب من بعض المناطق.

المنظومة ستنضم كذلك إلى منظومة إريس 2

وقال أوليكسي ريزنيكوف في حديث للتلفزيون الأوكراني، نقلته صحيفة جارديان البريطانية، إن هناك قرار أمريكي بتزويدنا بنظام NASAMS المعروف جيدًا، وقال إن الدُفعات القليلة الأولى، يتم تدريب المتخصصين عليها بالفعل. وسوف يسلمونها لنا هذا الشهر».

وقال وزير الدفاع الأوكراني أيضا إن أوكرانيا ستتسلم نظام الدفاع الجوي IRIS-II من ألمانيا في أكتوبر، وفق ما نقلت وكالة أنباء رويترز.

الإدارة الأمريكية تلوح بعقوبات على من يمول روسيا بالذخيرة

في سياق متصل، أعلنت الإدارة الأمريكية إن بإمكانها فرض عقوبات على الأشخاص والبلدان والشركات التي تقدم الذخيرة لروسيا أو تدعم صناعتها العسكرية، وفق ما نقلت صحيفة جارديان.

وقال والي أدييمو، نائب وزير الخزانة الأمريكي في اجتماع لمسؤولين من 32 دولة، إن الوزارة ستصدر توجيهات لتوضيح أن واشنطن مستعدة وقادرة على فرض مثل هذه الإجراءات الصارمة.

مكتب مراقبة الأصول الأجنبية يصدر إرشادات جديدة

وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة هذا الصباح إرشادات توضح أن الولايات المتحدة مستعدة وقادرة على معاقبة الأشخاص أو الشركات أو الدول التي تقدم الذخيرة لروسيا أو تدعم المجمع الصناعي العسكري الروسي.

وقال إن مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) ومكتب الصناعة والأمن بوزارة التجارة سيصدران أيضًا تنبيهًا يحدد إجراءات واشنطن ضد الصناعة العسكرية الروسية والمخاطر التي يتعرض لها أولئك الذين يقدمون الدعم المادي لروسيا.