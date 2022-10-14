مايا مرسي: المجلس حريص على دعم المرأة وتمكينها في كافة المحافظات

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة صباح اليوم في افتتاح المعرض المقام على هامش مؤتمر «قوتها.. المرأة في شتى قطاعات الصناعات» والذي يستضيفه «جاليريا 40 الشيخ زايد»، تحت رعاية المجلس القومي للمرأة ويأتي هذا المؤتمر تماشيا مع رؤية الدولة المصرية التي تهدف إلى تمكين المرأة المصرية في جميع المجالات، وتفقدت «مرسي» المعرض الذي يضم عارضات من قاعدة بيانات المجلس القومي للمرأة.

المجلس القومي للمرأة

وأبدت الدكتورة مايا مرسي إعجابها الشديد بمنتجات السيدات بالمعرض مؤكدة أن المنتجات ذات جودة عالية وكل قطعه صنعت بحب واتقان واهتمام من قبل السيدات، مشيرة إلى أهمية مثل هذه المعارض في فتح مجالات تسويق لمنتجات السيدات، وأن المجلس حريص على دعم السيدات في مختلف محافظات الجمهورية لإنتاج وتسويق منتجاتهن من خلال المعارض المختلفة في داخل مصر وخارجها.

تدريب مزيد من السيدات

ودعت الدكتورة مايا مرسي السيدات المشاركات في المعرض إلى تدريب مزيد من السيدات على كيفية صناعة المنتجات لمساعدتهن على اقامة مشروعاتهن الخاصة التي تساعدهن في زيادة دخلهن واسرهن ومواجهة صعوبات الحياة ولتمكين مزيد من السيدات اقتصاديا واجتماعيا.

وتضمنت معروضات السيدات منتجات مستحضرات التجميل من الخامات الطبيعية الى جانب صناعة المفروشات بالكتان المصري، والرسومات المستوحاة من الحضارة المصرية، ومنها أيضا الشغل على الموزايك بالأخشاب وجريد النخيل، وإعادة تدوير القماش، وشارك في المعرض أيضا أول جمعية تعاونية نسائية بأسوان بمنتجات أسوان من العرجون والخوص مع القماش والجلد، مع مشاركة سيدات من مشروع خريجات مؤسسة عزه فهمي.

ويتضمن المؤتمر اليوم العديد من الفعاليات والندوات وورش العمل التي تقدم مجانا إلى الحضور ويهدف إلى تمكين المرأة المصرية، وإبراز دورها في المجتمع من خلال تسليط الضوء على أهم نجاحاتها، وإنجازاتها الأخيرة التي شملت كافة الأصعدة، والمجالات.

كما يستضيف المؤتمر عددا من ممثلات الشركات المصرية، والسيدات المصريات البارزات في عدة مجالات مختلفة، مثل سيدات الأعمال، ورائدات الأعمال، والصناعة، وبطلات الأولمبياد.

ويعقد المؤتمر بالتعاون بين «سيكس يارد»، لإدارة الفعاليات مع مبادرة سيدات مصر لتمكين المرأة.