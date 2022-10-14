قطع الكهرباء عن بعض مناطق بورسعيد غدا لأعمال الصيانة الدورية

أعلنت شركة القناة لتوزيع الكهرباء (قطاع شبكات بورسعيد) عن قطع التيار الكهربائي غدا السبت، من الساعة الثامنة ونصف صباحا حتى الساعة الحادية عشرة صباحا، في عدد من مناطق بورسعيد نتيجة أعمال صيانة لموزع الديزل 3 طبقا لبرنامج الصيانة الدوري للموزعات.

قطع الكهرباء عن سوق السمك الجديد

وأوضحت في بيان، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن مناطق وهي سنترال بورسعيد سوق السمك الجديد - مبنى التأمين الصحي (ش مصطفى كامل) - محطة صرف 100 - مبنى الضرائب (ش بني سويف) - محطة صرف s1 - مستشفى الرحمة - مستشفى طيبة للولادة و مستشفى الليزك للعيون (أرض الجولف) - مستشفى المبرة.

قطع الكهرباء عن العرب والمناخ

كما أشار البيان إلى أنه سيتم قطع الكهرباء عن المناطق السكنية الأفران والمدارس بحي العرب والشرق والمناخ في نطاق الموزع.

يذكر أن محافظة بورسعيد قد شهدت حرائق في عدد من المنازل والمحلات والمخازن بسبب ماس كهربائي خلال شهر آخرها حريق في شقة سكنية بمنطقة عمر بن الخطاب بحي الزهور ببورسعيد وتم السيطرة على الحريق ولم يسفر الحادث عن إصابات بشرية أو اختناقات.