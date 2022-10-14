طقس شمال سيناء.. انخفاض في درجات الحرارة واحتمالية سقوط أمطار

تشهد مدن وقرى شمال سيناء، تقلبات مناخية مختلفة، منذ أمس الخميس، أدت إلى تكاثر الغيوم بسماء المنطقة، وذلك بالتزامن مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وشهدت أمواج البحر ارتفاعا لأكثر من مترين، وصلت المياه إلى ألسنة الشاطئ ومنطقة الكورنيش بساحل بحر العريش.

ذكر المرصد المناخي بمجلس مدينة العريش في بيان، أن درجات الحرارة انخفضت إلى درجتين، لتسجل 22 درجة مئوية.

تقلبات مناخية مفاجئة بشمال سيناء

وأضاف المرصد المناخي، أن هناك تقلبات مناخية وهبوب رياح باردة تشتد في المناطق الصحراوية والساحلية، وقد يؤدي هذا إلى تساقط أمطار محتملة خلال الساعات القليلة المقبلة.

بدوره أكد مجلس مدينة العريش في بيانه عن استعداده التام لاستقبال الأمطار، وذلك من خلال بعض الإجراءات والتي كانت عبارة عن تنظيف بالوعات الصرف الصحي وبيارات الأمطار المنتشرة في شوارع المدينة.

وأضاف المجلس أنه تم تنظيف مجرى وادي العريش، وتمت إزالة أكوام القمامة وبعض الزراعات الخفيفة، وذلك حتى لا يعيق هذا سير السيل والأمطار حال تساقط أمطار غزيرة.

أطباء يحذرون من تخفيف الملابس

ومن جهة أخرى، حذر الأطباء بمستشفى العريش العام من تخفيف الملابس أوقات الليل، وأخذ الاحتياطات اللازمة، ومنع الأطفال من اللهو في مجرى الرياح الباردة.

من جانبه، قال الدكتور مسعد زيدان رئيس قسم الباطنة بمستشفى العريش العام في تصريح لـ«الوطن»، أن غالبية المصابين بالأنفلونزا جاءتهم بسبب تخفيف الملابس وانخفاض الحرارة بشكل مفاجئ، وعدم إغلاق النوافذ أثناء النوم، مشيرا الى أن التقلبات المناخية تؤدي إلى الإصابة بالأمراض حال عدم أخذ الحيطة والحذر.