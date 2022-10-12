«الأرصاد» تحذّر من سقوط أمطار على القاهرة الكبرى: طقس الأسبوع المقبل غير مستقر

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد بداية من الأسبوع المقبل، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بسبب منخفض جوي على سطح البحر المتوسط، مع وجود فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة، قد تمتد إلى القاهرة الكبرى.

وأضافت غانم، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، أنّ درجات الحرارة مستمرة في الانخفاض، والأجواء الخريفية هي المسيطرة، بسبب كتل هوائية شمالية قادمة من البحر المتوسط، من جنوب غرب أوروبا، وامتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم، ما يحجب جزءًا من أشعة الشمس، ويجعلنا لا نشعر بالرطوبة.

أجواء مائلة للحرارة

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ الأجواء تكون معتدلة خلال فترات النهار على القاهرة الكبرى ومحافظات السواحل الشمالية والوجه البحري، تكون مائلة للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد في فترات النهار.

انخفاض درجات الحرارة في الصباح الباكر

وتابعت غانم، أنّ فترات الليل والصباح الباكر تشهد انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة، فضلا عن ظهور سحب منخفضة ومتوسطة، وفرص لسقوط أمطار خفيفة غير المؤثرة على الحياة اليومية على السواحل الشمالية للمناطق المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري، وتكون الشبورة الخفيفة على أغلب الطرق الزراعية القريبة من المسطحات المائية، قد تتسبب في انخفاض الرؤية الأفقية في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، ناصحة السائقين بالهدوء أثناء القيادة في هذه الأوقات.