محافظ المركزي: البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل تواجه تحديات كبيرة

قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، إن تداعيات الحرب في أوكرانيا والوباء المستمر، يؤثران بشكل كبير على التوقعات الاقتصادية العالمية، وسبل العيش، بجانب خلق ظروف صعبة لصانعي السياسات.

وأضاف عبد الله، خلال الكلمة الافتتاحية بالجلسة العامة للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد والتي تولى رئاستها، بالعاصمة الأمريكية واشنطن، أن معدلات التضخم سجلت أعلى مستوياتها منذ عدة عقود، مع انعدام الأمن الغذائي والطاقة، واضطرابات سلاسل التوريد المتزايدة، ومواطن الضعف المتعلقة بالديون.

وتابع: «إن الظروف المالية تتقلص، بينما زاد تدفق رأس المال وتقلبات أسعار الصرف».

وأوضح: «قلقي هو في الغالب حول البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل التي تواجه كل هذه التحديات».

وأشار محافظ المركزي إلى مواجهة الدول الناشئة لتحديات إنمائية هائلة، مع عدم كفاية التمويل والوصول المحدود إلى الأسواق، موضحا أن العديد من هذه الدول تقع في الشرق الأوسط وأفريقيا.