رسالة من الصحة بشأن التقلبات الجوية وتشابه أعراض كورونا والإنفلونزا

وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة للمواطنين بشأن تقلبات فصل الخريف واقتراب فصل الشتاء، وقالت وزارة الصحة والسكان في تقرير رسمي لها إن هناك اختلاط بين المواطنين بشأن نزلات البرد الحالية وأعراض فيروس كورونا والإنفلونزا الموسمية، ويجب علي المواطنين الحصول على لقاح الانفلونزا الموسمية ولقاح كورونا ولا يوجد أي تعارض بين اللقاحين، مشيرة إلى أن معدل إصابات فيروس كورونا مستقرة للغاية على مستوى محافظات الجمهورية.

الطبيب المشرف على الحالة هو من يستطيع تمييز الأعراض

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أن الطبيب المشرف على الحالة هو من يستطيع تمييز الأعراض، ولتجنب هذه المرحلة خاصة في ظل تقلبات درجات الحرارة على المواطنين تحصين الجهاز المناعي لهم بالحصول على اللقاحات التي تحمي الجسم من الإصابة بالفيروس بنسبة عالية، فضلا عن أهمية الالتزام باتباع الإجراءات اللازمة للوقاية من أي أمراض معدية.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا ليست الطريقة الوحيدة للوقاية من الفيروس، ولكن الحصول علي الجرعات المختلفة من اللقاحات امر مهم، لا سيما الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا خاصة أن البعض يتكاسل عنها رغم أهميتها في مواجهة المتحورات المختلفة.

التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن لها

وطالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين ضرورة التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن لها 105 للرد على كافة استفسارات المواطنين وتلقي التساؤلات المختلفة بشأن الأمراض المعدية وغير المعدية والرد عليها من مصادرها المختلفة