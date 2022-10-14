مصرع ميكانيكي وإصابة زميله في انقلاب دراجة نارية أسفل كوبري الجيزة

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر في انقلاب دراجة نارية عقب اصطدامها بالسور الحديدي لكوبري الجيزة المعدني، أثناء محاولة قائدها مفاداة أحد الأشخاص أثناء عبور الطريق، وانتقل رجال الشرطة إلى مكان الحادث، وجرى نقل المتوفى والمصاب إلى المستشفى، وإخطار اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الحادث

ورد إخطار إلى اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من الرائد هشام فتحي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، من الخدمات الأمنية بميدان الجيزة، يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود متوف ومصاب أسفل كوبري الجيزة المعدني، بدائرة القسم.

وانتقل رجال الشرطة برئاسة الرائد أحمد الأبيض معاون الجيزة، وبالفحص تبين أن الدراجة النارية قيادة ميكانيكي 36 عاما، وتوفي بسبب إصابته بجرح قطعي بالرأس، وميكانيكي 18 عاما، مصاب بسحجات وكدمات بالجانب الأيسر والقدم اليسرى.

اصطدام الدراجة النارية بالسور الحديدي

وأثناء سيرهما أسفل الكوبري، فوجئ قائد الدراجة النارية بعبور أحد الأشخاص نهر الطريق، وعندما حاول مفاداته اختلت توازنه ما أدى إلى اصطدامه بالسور الحديدي أسفل الكوبري، وسقوطه ومرافقه أرضا.

ونتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة، وإصابة مرافقه، وجرى نقل الجثمان والمصاب إلى مستشفى أم المصريين، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.