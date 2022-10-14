أزهري في ندوة بالكنيسة الأسقفية: مبادئ جميع الأديان تدعو للحق والخير

استضاف المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة التابع للكنيسة الأسقفية الدكتور طارق الجواهري، الباحث بمجال الدراسات الإسلامية أحد خريجي جامعة الأزهر الشريف، وذلك في ندوة عن التقارب بين الأديان الإبراهيمية بحضور الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية والدكتور منير حنا رئيس الأساقفة الشرفي ومدير المركز المسيحي الإسلامي.

من جهته، رحب الدكتور سامي فوزي بالإمام الجواهري، مؤكدًا أن تلك اللقاءات تثري عمل مركز التفاهم الإسلامي المسيحي الذي آمنت الكنيسة الأسقفية بضرورة تأسيسه

الحضارات الشرقية السابقة التي عرفت الله بفلسفتها الخاصة

أما «الجواهري» الذي أصدر عدة كتب بالإنجليزية، وحصد الدكتوراه من جامعة برينستون الأمريكية، قال في محاضرته إن أصحاب الحضارات القديمة كانوا يبحثون عن الروحانيات قبل نزول الرسل والأنبياء، مؤكدًا أن الدين أصل الحضارة وهو ما نراه في الحضارات الشرقية السابقة التي عرفت الله بفلسفتها الخاصة.

طارق الجواهري: المبادئ الأولية للأديان جميعًا تدعو للحق والخير

وأضاف: «المبادئ الأولية للأديان جميعًا تدعو للحق والخير والجمال، وكذلك الإسلام الذي يعاني من الفهم الخاطئ حاليًا ومن ثم علينا العودة لأصول الفقه الذي يمكننا من محاربة التطرف الديني».