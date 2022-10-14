أقوى رجل في العالم ينجح في سحب أسطول سيارات بالغردقة: 3 نقل جامبو

نجح الكابتن أشرف كابونجا الشهير بـ«أقوى رجل في العالم»، في مغامرة جديدة مساء اليوم الجمعة، بسحب 3 سيارات نقل جامبو، بساحة الصالة المغطاة في الغردقة بحضور َوكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، وعدد من قيادات الغردقة ومئات المواطنين وعدد من السياح حاملي أعلام مصر في احتفالية مديرية الشباب والرياضة بأعياد نصر أكتوبر.

سحب أسطول سيارات

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر برئاسة فراج عبد المقصود احتفالا بدعوة أشرف كابونجا الشهير «أقوي رجل في العالم»، الذي نجح في أسطول سيارات مكون من 3 سيارات جامبو تزن حوالي 40 طنا في الغردقة وسط تصفيق المواطنين وعدد من السائحين الأجانب بمدينة الغردقة.

حضور السياح الأجانب

وقال أشرف كابونجا في تصريحات صحفية إنه سعيد بدعوته للحضور لمدينة السياحة الأولى في مصر وعبر عن فرحته بحضور مواطني الغردقة وتقديم التحية له والتقاط الصور التذكارية وسط فرحة الجميع خاصة السائحين الأجانب الذين عبروا عن سعادتهم.

وأعلن «كابونجا» على هامش الاحتفال اليوم عن استعداده لسحب طائرة تزن حوالي 40 طن.