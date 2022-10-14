الرئيس الأوكراني يتعهد بهزيمة روسيا.. ويحتفل بأول عطلة لـ«يوم المدافعين»

تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم، بالفوز على روسيا في الوقت الذي تحتفل فيه بلاده بأول عطلة عامة ليوم المدافعين منذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية قبل 8 أشهر تقريبًا، بحسب ما ذكرته وكالة «فرانس برس».

زيلينسكي يعبر عن امتنانه لكل من قاتل من أجل أوكرانيا

وأعرب «زيلينسكي» عن امتنانه لكل من قاتل من أجل أوكرانيا في الأشهر الماضية، ولكل من يناضل من أجلها الآن، وإلى كل من أعطي وقته لمساعدة أوكرانيا.

ووضع «زيلينسكي»، إكليلا من الزهور باللونين الأصفر والأزرق للعلم الأوكراني أمام نصب تذكاري في العاصمة كييف، مخُصص للجنود الذين قتلوا على الجبهات منذ عام 2014، عندما اندلع القتال مع الانفصاليين المدعومين من روسيا في الشرق.

وأشار «زيلينسكي» إلى أن حرب روسيا تتطلب الرد على جميع الأعداء الذين تعدوا على أوكرانيا، وسيكون هذا انتصاراً لكل شعبنا، ودول العالم الذين وقفوا معنا أكثر من أي وقت مضى في تاريخنا، في إشارة إلى الدعم غير المسبوق من العواصم الغربية.

القائد العام للقوات المسلحة: أنهينا أسطورة الجيش الذي لا يقهر

وهنأ القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية الجنرال فاليري زالوجني على وسائل التواصل الاجتماعي، وشكر القوات على خدمتهم، وقال في خطاب متلفز: «لقد أوقفنا هجوم العدو وأنهينا اسطورة الجيش الروسي لا يقهر».

وفي كييف، تم التخطيط للخدمات الدينية والمعارض بهذه المناسبة، حيث أعلنت خدمة البريد في البلاد عن إصدار الطوابع التذكارية، وتم إنشاء يوم المدافعين في عام 2014 ليحل محل عطلة سابقة في 23 فبراير من أصل سوفياتي التي لا تزال تحتفل بها روسيا.