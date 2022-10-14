هدف عالمي و«شقلبة» كوميدية في مباراة كرة بالبحيرة.. والمصور يروي التفاصيل

ملعب واسع تغطي الشمس جوانبه، فريقان يتنافسان ويركض اللاعبون خلف كرة القدم الساحرة التي يلعبون بها فيزداد شغفهم وإصرارهم على الفوز، الخاسر يملأ الحزن يومه، والفائز هنيئًا له يذهب إلى بيته فرحًا سعيدًا، ولا سيما إن أحرز هدفا عالميا يتذكره هو وزملاؤه حتى وإن مرت سنوات العمر، فثمة أهداف لا تُنسى كيف أحرزت، بل وأيضًا لا ينسى أحد كيف احتفل الجمهور بها، كهذا الهدف الذي أثار إعجاب الكثيرين عبر السوشيال ميديا.

هدف عالمي في دورة زاوية البحر

الهدف تم تصويره ضمن مباريات إحدى الدورات التنافسية، وفقًا لمصور الفيديو دابو عسال، قائلًا إن هذا الهدف جاء ضمن دورة زاوية البحر لـ كرة القدم بمركز كوم حمادة بالبحيرة، وانتشر بشكل واتسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، وفاق حدود مصر.

يروي «عسال» مصور الهدف لـ«الوطن»، تفاصيل المشهد الجميل الذي رآه الجميع خلال الفيديو، موضحًا أن المباراة كانت ساخنة للغاية، والجميع على الخط يشجع، الملعب مكتظ بالمشجعين الذين التفوا خول خط التماس يشاهدون اللقاء ويترقبون سير المباراة، حتى جاء المشهد الذي جعلهم ينفجرون تشجيعًا.

«الكابتن أشرف جاب جول عالمي»، جملة أصبحت شائعة بين سكان منطقة زاوية البحر، فلا صوت يعلو هناك أكثر من الهدف الشهير، لشاب يعرف بـ«أشرف»، الكل بارك له بطريقته الخاصة ولكن «الشقلبة» كانت أغرب ما في الهدف.

فرحة جنونية بهدف أشرف

«من هو الرجل الذي قام بحركة هوائية احتفالا بالهدف؟»، سؤال أجاب عنه مصور الهدف، قائلًا إنه يدعى «الريس محمود الجداوي»، رجل محب لكرة القدم كثيرًا، وأحد كبار مشجعي المنطقة، شخص محبوب من الجميع.

فرحة «الجداوي» بالهدف يروي المصور تفاصيلها، بأنه جرى من أجل إظهار سعادته، بإحراز هدف عالمي على أرض بلده، وهو شيئ جعله يقفز عاليا ويلقي نفسه على الأرض فرحًا بما شاهده.