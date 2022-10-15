«سمالوط التعليمية» تستدعي معلمي الحصة القدامى.. الأوراق المطلوبة للتقديم

طلبت إدارة سمالوط التعليمية، بشمال محافظة المنيا، حضور جميع معلمي الحصة القدامي، ممن حصلوا علي مستحقاتهم المالية العام الدراسي الماضي، بالحضور صباح اليوم السبت، بإدارة شئون العاملين، لاستلام خطابات العمل بالحصة للعام الدراسي الجديد 2022-2023.

ونشرت الإدارة التعليمية في مركز سمالوط، علي صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك، تنويها جاء فيه: «يتم التنبيه على جميع من عمل بالحصة العام الدراسي السابق وحصل على مستحقاته المالية بالحضور يوم السبت الموافق 15 من شهر أكتوبر الجاري، لديوان عام الإدارة قسم شئون عاملين لاستلام خطاب العمل بالحصة للعام الحالي».

الأوراق المطلوبة لاستلام خطابات العمل بالحصة بسمالوط

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- صورة المؤهلات الدراسية.

- صورة شهادة الميلاد.

- الموقف من التجنيد للذكور والخدمة العامة للإناث مع اعتبار هذا هام وعاجل والتسليم للشخص بنفسه.

سد العجز بالاستعانة معلمي الحصة القدامى

وأعلنت عدد من الإدارات التعليمية في محافظة المنيا، الأسبوع الماضي، عن بدء إجراءات عودة المعلمين القدامى للعمل بنظام الحصة، في المدارس التي تعاني عجزا في بعض المواد الدراسية خاصة مرحلة التعليم الأساسي «الابتدائي- الإعدادي».

ونشرت الصفحة الرسمية لإدارة مركز العدوة التعليمية، شمال محافظة المنيا، بيانا، يتضمن التنبيه على العاملين بالحصة الذين سبق لهم العمل خلال العام الماضي، بإحضار إقرار وخطاب مطبوع وصورة بطاقة في دوسيه بلاستيك، دون تقديم ملف جديد، على أن يتم شرح تفاصيل وإجراءات عودتهم في وقت لاحق.