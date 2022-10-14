خدمات طبية وعلاجية لـ 1774 مواطن بقرية عرب السلطان في المنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مديرية الصحة تواصل تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجاً، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

صرف الأدوية وإجراء الفحوصات اللازمة بالمجان

من جانبه، أوضح الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المديرية نفذت قافلة طبية وعلاجية بقرية عرب السلطان حسن بمركز أبو قرقاص، حيث تم الكشف الطبي على 1774 حالة مترددة وصرف الأدوية وإجراء الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات

ندوات تثقيف صحي لـ 101 متردد

وأكد الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم الكشف على 334 حالة جراحة و 459 حالة أطفال و270 باطنة و81 نساء و104 أسنان و196 أنف واذن و182جلدية، و62 تنظيم أسرة، إلى جانب 171 تحاليل مختلفة، و26 حالة موجات صوتية، و8 حالات أشعة سينية، وكشف مبكر للضغط والسكر لـ 116 مترددًا، وتم إجراء خلع أسنان لـ 10 حالات بعيادة الاسنان، وتحويل للمستشفى 30 حالة لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى ندوات تثقيف صحى لـ 101 متردد، وتم استخدام 12 عيادة متنقلة.