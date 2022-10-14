إصابة طفلة سقطت من الطابق الرابع في المنيا الجديدة.. «اختل توازنها»

سقطت طفلة عمرها عامين من الطابق الرابع في منزلها الكائن بمدينة المنيا الجديدة، اليوم الجمعة، ونتج عن ذلك إصابتها باشتباه نزيف بالمخ وغيبوبة، وتم نقلها إلى المستشفى العام لتلقي العلاج، وأفادت التحريات الأولية أن الطفلة سقطت من شرفة المنزل بعد اختلال توازنها.

سقوط طفلة من منزلها بالمنيا الجديدة

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة المنيا الجديدة، بسقوط الطفلة «سلمى س» عمرها عامين، من الطابق الرابع، بمنزلها الكائن بعمارات الحي الرابع بالمنيا الجديدة، بسبب اختلال توازنها.

نقل الطفلة المصابة للمستشفى

تم نقل الطفلة المصابة للمستشفى العام في مدينة المنيا لتلقي العلاج، حيث تعاني من اشتباه نزيف بالمخ وغيبوبة، وأفادت التحريات الأولية سقوطها بسبب اختلال توازنها، وقد تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتصرف.