إحالة أوراق متهم بقتل طفل في مركز سمالوط بالمنيا للمفتي

أحالت محكمة جنايات المنيا، اليوم الإثنين، أوراق متهم بقتل طفل في إحدى قرى مركز سمالوط شمال المحافظة، إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي في قرار إعدامه شنقا، لتورطه في جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد، وصدر الحكم برئاسة المستشار إسلام مصطفى، وعضوية المستشارين أحمد عبد العال ومحمود محمد إبراهيم وأحمد جمال الدين.

العثور على جثة المجني عليه داخل ترعة

تضمن الحكم في القضية التي تحمل رقم 6924 لسنة 2022 جنايات سمالوط والمقيدة برقم 691 كلي شمال محافظة المنيا، إحالة أوراق المتهم بقتل الطفل «ضياء. ا. ط» الشهير بـ«أدهم» بسمالوط، والذي عثر على جثته مذبوحا وملقاة داخل ترعة سري باشا ناحية مركز بني مزار في أبريل الماضي.

وتعود أحداث القضية إلى تلقي الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا بتغيب طفل عمره 4 سنوات في مارس الماضي أثناء اللعب أمام منزله في ظروف غامضة.

تغيب الطفل عن منزل أسرته

وتوصلت جهود فرق البحث الجنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا، أن وراء تغيب الطفل أحد أبناء عمومة والده، مزارع، وبتقنين الإجراءات جرى استهداف الجاني وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بقتل الطفل من خلال استدراجه لقطعة أرض زراعية كائنة بذات الناحية، وتكبيله وخنقه حتى فارق الحياة.

وعقب ذلك وضع جثته داخل 2 جوال بلاستيك وألقاهما بدائرة مركز سمالوط، بغرض الانتقام من والده لقيامه بالتشهير به بالسرقة بين أهالي القرية، كما أرشد المتهم عن مكان تخلصه من الجثة، وتم انتشالها واتخاذ الإجراءات القانونية.