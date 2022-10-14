فسحة غير تقليدية ترجعك 34 مليون سنة.. معلومات عن محمية الغابة المتحجرة

شرح الدكتور البيلي حطب، مدير عام اقتصاديات التنوع البيولوجي بوزارة البيئة ، تفاصيل الغابة المتحجرة، قائلا إنها ظاهرة جيولوجية ترجع للعصر الإيجولوسيني، أي أنها ترجع 34 مليون سنة، وحدثت ظاهرة التحجر نتيجة للتغيرات المناخية والحركات الأرضية التي حدثت وظهرت معها التكوين الجيولوجي الموجود حاليا.

الظاهرة الجيولوجية بالغابات المتحجرة نادرة

وأضاف «حطب»، خلال لقاء ببانامج «أتوبيس السعادة»، المذاع على شاشة «DMC»، ويقدمه الإعلامي أحمد يونس، أن الظاهرة الجيولوجية في الغابة المتحجرة نادرة، لأن ما يميز هذه المحمية عن الغابات المتحجرة الأخرى هو ثبات النظام البيئي وشكل الحفريات الموجودة.

وأشار إلى أن شكل الكرة الأرضية في مصر بشكل عام مختلف، حيث كان بها أشجار، ولا تحتوي على جفاف، ولكن بسبب التغيرات المناخية تغيرت شكل الكرة الأرضية وطبيعة المناخ، لافتا أن الغابة المتحجرة كانت تحتوي على مصب نهر، يبدأ من منطقة عتاقة وجبل الجلالة.

مناطق وجود الغابات المتحجرة في مصر

ولفت إلى أن التكوين الجيولوجي الخاص بالغابات المتحجرة يوجد في أكثر من مكان في مصر، تبدأ من منطقة جبل الجلالة وحتى منطقة «قطران» في الفيوم، ولكن بأشكال مختلفة قد يكون إعلانها كمحمية حافظ على النظام البيئي بها، ما أدى لإيقاف أي تعدي أو تدمير لشكل الأشجار المتحجرة.

وأفاد بأن المحميات الطبيعة أصبحت مؤخرا صديقة للأسرة المصرية، حيث يكاد يكون على مر السنوات السابقة لم يكن هناك زيادة الإقبال من الأسر بالكامل لقضاء يوم كامل بالمحمية، نظرا لأن الزيارة تكون غير تقليدية مثل التخييم.