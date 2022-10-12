رئيس جامعة حلوان: خطة لحل مشكلات منظومة التحصيل الإلكتروني

شدد الدكتور السيد قنديل، على وضع خطة بالحلول أمام كافة المشاكل التي تواجه منظومة التحصيل الإلكتروني بالجامعة، بما يساهم فى رفع كفاءة منظومة تحصيل المستحقات وسرعة اكتمالها وضمان عملها على الوجه الأمثل، لتيسير حصول منتسبي الجامعة على خدمة أفضل، وذلك فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمى وفقًا لرؤية «مصر 2030».

«قنديل»: أنشأنا التحصيل الإلكتروني في سبيل التيسير على كافة منتسبي الجامعة

وأضاف «قنديل»، أنه تم إنشاء منظومة التحصيل الإلكتروني بالجامعة بداية من عام 2018 وتم تكليف وحدة الدعم الإلكتروني بالجامعة بتولى مسئولية تأسيس المنظومة وعمل قاعدة البيانات، وأنشأت الجامعة التحصيل الإلكتروني في سبيل التيسير على كافة منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين والطلاب في المراحل الدراسية المختلفة لتمكينهم من سداد مقابل الخدمات المختلفة المقدمة من الجامعة بكل سهولة.

إيقاف التحصيل اليدوى عام 2019

وأكد الدكتور السيد قنديل، أن جامعة حلوان تعتبر من الرواد فى مجال التحصيل الإلكتروني وذلك قبل صدور قرار وزارة المالية بإيقاف التحصيل اليدوى عام 2019، حيث كانت آلية تحصيل المصروفات قبل إنشاء المنظومة تتم بطريقة يدوية، وكانت هذه العملية تمثل مشقة كبيرة جدا للطلاب و تتسبب فى عزوف عدد كبير جدا من الطلاب عن السداد، ولكن فى منظومة التحصيل الإلكتروني، الطالب يدخل على موقع فاتورة فيحصل من خلاله على كود السداد الخاص به، موضحا أن الموقع يعمل طوال 24 ساعة فى اليوم وأيام الإجازات ثم يتوجه بالسداد من خلال أى ماكينة تحصيل إلكتروني، وبذلك يتم تسميع الحركة لدى الجامعة فى ذات الوقت، وهذا الأمر سهل كثيرا على الطلاب فى عملية الرسوم، وزاد من حصيلة موارد الجامعة فى هذا البند.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس جامعة حلوان مع المسئولين عن تكويد مصروفات الطلاب بالكليات، واستعراض أهم المشاكل التى تواجه العاملين بمنظومة التحصيل الالكترونى بالجامعة.