رئيس جامعة حلوان يكشف تفاصيل خطة تطوير مستشفى بدر.. 100 سرير بالقسم الداخلي

أجرى الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان جولة تفقدية بمستشفى بدر الجامعي، والتقى قيادات المستشفى والعاملين، كما تفقد أجنحة المستشفى المختلفة وتابع العمليات وغرف الرعاية وعيادات الكشف على المرضى، وذلك في إطار خطة الجامعة لتطوير مستشفى بدر الجامعي والبدء في تنفيذ مجمع طبي ضخم بالحرم الجامعي.

تطوير البنية التحتية

وقام الدكتور السيد قنديل بالوقوف على ومتابعة أعمال الصيانة والتشغيل، وتنفيذ العقود والخطط وتطوير البنية التحتية، واستمع لكل المعوقات التي تواجه المستشفى والعاملين به ووعد بتنفيذها بشكل عاجل.

كما استمع إلى خطة تطوير المستشفى الجاهز على التسليم، التي تشمل الرعاية المركزة بسعة 13 سريرا، ووحدة غسيل الكلى 18 ماكينة، المطبخ، الداخلي بسعة 21 سريرا، وجناح الولادة، بالإضافة إلى خطة التطوير اللاحقة، وهي عبارة عن الداخلي بسعة 100 سرير، ورعاية الأطفال، وغسيل كلى الأطفال، والمبنى الإداري.

وخلال الزيارة جرى عرض الإنجازات الطبية للمستشفى وتحويله إلى عزل خلال فترة كورونا، بالإضافة إلى تشغيل الأقسام بكامل طاقتها، وافتتاح قسم القسطرة القلبية، وافتتاح وحدة جراحات القلب والصدر، وقسم مناظير الجهاز الهضمي.

استقبال 140 ألف حالة بالعيادات الخارجية هذا العام

ويأتي ذلك بجانب استقبال العيادات الخارجية نحو 140 ألف حالة هذا العام، و70 ألف حالة طوارئ، كما جرى عمل ما يقرب من 532 قسطرة، وعرض خطة مشروع ميكنة المستشفى بالكامل وتشغيل نظام HIS، وفي نهاية الزيارة تفقد عربات الإسعاف المجهزة بأحدث التجهيزات.