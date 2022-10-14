انطلاق المنصات الديجيتال لقناة «القاهرة الإخبارية»

أعلن الكاتب الصحفي أحمد الطاهري رئيس القنوات الإخبارية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إطلاق المنصات الديجيتال الرسمية الخاصة بقناة القاهرة الإخبارية.

انطلاق المنصات الديجيتال للقناة

وأوضح «الطاهري»، عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، أن المنصات الديجيتال الخاصة بقناة القاهرة الإخبارية انطلقت رسميا في الخامسة مساء.

ودشنت قناة «القاهرة الإخبارية»، الصفحة الرسمية الخاصة بها على «فيس بوك» منذ قليل، إضافة الـ اليوتيوب والانستجرام والتيك توك.

تدشين «قطاع أخبار المتحدة»

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أعلنت مؤخرًا تدشين «قطاع أخبار المتحدة»، الذي يُعد أحد أكبر القطاعات الإخبارية في الشرق الأوسط، ومن المقرر أن يضم هذا القطاع 4 قنوات منها 3 جديدة هي قناة إخبارية دولية ناطقة بأكثر من لغة، وقناة إقليمية تحمل اسم «القاهرة الإخبارية» وقناة «إكسترا الحدث»، إلى جانب تطوير قناة «إكسترا نيوز».