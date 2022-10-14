تجمعنا مظلة عربية.. طرح برومو جديد لقناة «القاهرة الإخبارية»

يعمل القائمون على قناة «القاهرة الإخبارية» على التجهيز لإطلاقها خلال الأيام المقبلة، إذ تُعد أول قناة إخبارية إقليمية مصرية، وتأتي ضمن شبكة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وقطاع الأخبار الذي أعلنت الشركة تأسيسه برئاسة الكاتب الصحفي أحمد الطاهري.

تجمعنا مظلة خليجية شرقية

ونشرت الصفحة الرسمية لقناة «القاهرة الإخبارية» على «فيس بوك»، «برومو جديد» للفضائية: «القاهرة كانت وما زالت بغداد العناد ونهر نيل وفرات إلى الخروج، قدود حلبية تحفظ على ظهر قلب من نواكشوط إلى البحرين، وشجرة أرز بيروتية يستظل بها عربيو مقديشيو، تجمعنا مظلة خليجية شرقية، مغرب عربي لا تغرب عنه الشمس، يمن سعيد يستعيد فرحته الغائبة، ونسيم بين عمان وعمان».

هامات قومية كجبال جدة وقمم مراكش

وتابع البرومو: «العين على القدس العتيق، هامات قومية كجبال جدة وقمم مراكش، قامات عربية تليق بأمة أبية، وطن واحد يعيش فينا قبل أن نعيش فيه، هنا القاهرة عاصمة الخبر».

نخبة من المذيعين الكبار والمتميزين

وتضم قناة «القاهرة الإخبارية» نخبة من المذيعين الكبار والمتميزين على رأسهم الكاتب الصحفي عادل حمودة، والكاتب الصحفي جمال عنايت، والإعلامي حساني بشير، وعدد كبير من الإعلاميين والإعلاميات وتبث على تردد 11747V.